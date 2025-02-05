強詞有理：日本轉軚？

長期以來，日本政府一直在粉飾甚至篡改二戰歷史，既不承認侵略行為，也不反省道歉，還自欺欺人地將戰敗投降稱為「終戰」。反而現任首相石破茂似乎比較務實，不僅強調「審視日本為何發動戰爭非常重要」，而且開宗明義使用「戰敗」一詞，認為用「終戰」一詞會錯看事情本質，「如果仍然錯過現在，那就沒有審視戰爭的機會了」。聽其語氣，頗有幾分反省的味道，姑勿論是否出自真心，起碼比大多數日本政客務實和理智。

過去日本政壇並非沒有明白人，一手促成中日建交的前首相田中角榮，以及曾發表著名道歉聲明的前首相村山富市，都主張反省侵略歷史，以免重蹈覆轍。可惜往者已矣，隨着軍國主義沉渣泛起，加上美國刻意縱容，日本政壇不斷右傾化。這些年為了配合美國遏華政策，日本政府更是走火入魔，一直衝在反華第一線，並公然插手台灣問題，前首相安倍晉三甚至叫囂「台灣有事即日本有事」，將中日關係推至谷底。直至石破茂上台後調整外交政策，中日關係才有止跌回穩的迹象。

石破茂放棄「終戰」一詞，改用「戰敗」形容那段歷史，其實只是說了真話而已，當年日本若不是戰敗，怎會無條件投降？怎會被美軍佔領？但即使是真話，也令日本右翼人士聞之色變，他們非但從來不反思，反而不斷美化那場戰爭，絕對不會贊同石破茂的言論。所以，中日關係能不能重回正軌，目前言之尚早。

事實上，石破茂未必是真心反省，只是形勢所迫，不得不降低姿態。他多次表達盡快訪華的意願，聲稱將與中國加強溝通，努力推進戰略互惠關係的全面發展，並構建具有建設性且穩定的雙方關係。聽起來誠意滿滿，但主要還是着眼於經貿利益。畢竟日本經濟低迷，整體競爭力每況愈下，連年錄得貿易逆差，本來就離不開中國市場，加上美國總統特朗普揮舞關稅大棒，連盟友也不放過，日本只好另謀出路，與中國加強經貿合作成為當務之急。

問題是，日本並非正常國家，一切都要聽從美國指揮，華盛頓一聲令下，東京就必須乖乖歸隊。石破茂急於訪美，就是為了向特朗普獻上投名狀，可見日本始終不敢違逆美國。在這種情況下，中日關係怎麼可能真正改善？中方洞若觀火，明知日本一向首鼠兩端，根本信不過，當然不會有不切實際的幻想。