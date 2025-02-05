龍吟虎嘯：關稅瘋子和戰爭瘋子

特朗普自稱是「關稅人」，其實他是「關稅瘋子」，非「人」那麼簡單；要是「關稅人」的話，他會基於理性，找準目標，精於算計，權衡利弊出手。然而，他是「關稅瘋子」就會瘋狂胡來，混打一大片，朝三暮四，信口開河，加稅幅度一會兒一個樣……特朗普首任總統時就向中國和多個國家發起貿易戰、關稅戰。

今次再當上總統前後，特朗普更是向全世界舉起關稅大棒，殺氣騰騰，對中國發出的恐嚇尤其兇悍，一忽兒加稅100%，一忽兒60%，一忽兒25%，一忽兒10%。現在特朗普簽署行政命令，對中國商品徵收關稅10%，對加拿大、墨西哥徵稅25%，美方還惡狠狠地警告，如果中、加、墨向美國加稅反擊，美國就會再上調關稅，把關稅大戰打到底。與此同時，特朗普還預告將對歐盟商品加徵關稅。

面對「關稅瘋子」，中國第一時間作出反應，一是表示強烈不滿，二是要拿出相應反制措施，三是向世界貿易組織提起訴訟。相信中國的態度和做法，會感染和激勵其他「關稅大棒受害國」與美國鬥一鬥，大家都到世貿狀告美國，讓特朗普的日子不好過。

以特氏的野心和性情，以他隨時犯渾的作風，他現在已是「關稅瘋子」，會不會有一天成為「戰爭瘋子」，想打誰就打誰呢？現在已有這個苗頭。就在他簽署關稅戰行政命令的同一天，他下令軍方空襲極端組織「伊斯蘭國」在非洲索馬里的匿藏點。特朗普為了顯示他有發起軍事進攻大權，可在肉體上消滅任何「對手」，他就在社交媒體上宣布戰況——發現這些殺手藏身洞穴，對美國和盟友構成威脅，本次攻擊摧毀了恐怖分子居住的洞穴，殺死許多恐怖分子。

這篇網文是特朗普在炫耀，他有權認定任何人是恐怖分子、是殺手，他們居住在洞穴裏，也對美國及盟友構成威脅，特朗普總統就要動用軍事力量將他們殺死。看到了吧，這樣自我賦權，隨心所欲，距「戰爭瘋子」還有多遠呢？