坦言集：中國讓步

特朗普的外交談判策略開始清晰了。

例如對付巴拿馬，用的是威脅奪取運河的強壓態度，巴拿馬政府便要退出中國的一帶一路協議來求和平。但特朗普應該不會答應，還會威脅驅逐涉及運河管理、有中國關係的企業。巴拿馬政府似乎沒法不進一步讓步，排除中國在當地和與運河有關的影響力。顯然，特朗普的戰略目標便是逐步在中南美洲驅逐中國的勢力和影響力，現在只是開始。

也如對付加拿大與墨西哥，不經談判，即時全面加徵25%的關稅。特朗普與兩國元首通電話，兩國都承諾加強邊境關卡的控制，阻止非法移民闖美，同時禁制芬太尼毒品的輸入，美方便報以加關稅措施分別延期一個月和30天，但不取消，而是視乎兩國執行承諾的情況才作定奪，大有可能在到期之前另加新的要求。而結果並不是把加關稅的威脅完全解脫，或是只減不免，或是作有期限的延遲執行，保留着隨時執行的威脅。

關稅政策便成為特朗普脅迫外國順從他政治要求的手段。當然，同時還是他重新塑造美國與世界各國經貿關係的手段，但是外交先行，而在外交談判中，這種關稅威逼的策略成功的話，更易於其後在美國與外國的經貿談判中施行。如對加拿大與墨西哥成功，特朗普的要求便不僅是非法移民與芬太尼的問題。一個方向是脅迫它們歸附於他的對華政策，協助他對華施壓；另一是重寫《北美自由貿易協定》的安排，改為美國優先，不是平等互惠。

特朗普的先聲奪人，亦有利於與華談判，全面加關稅10%可進一步打擊中國對美出口。但強制中國增加每年對美的進口量，影響和作用更大。據說，中國正在提出妥協方案，例如擴大從美國進口能源，或按特朗普第一任時美國要求中國增加每年2,000億美元從美進口等。中國對特朗普加10%關稅的威脅，只是提交世界貿易組織申訴，已顯得溫和，有談判餘地。特朗普會與習近平通話，或會面，相信中方會作出更大的讓步。

在第二任初始，特朗普對中國亦不會過甚，只要爭取到中國一定的讓步，他便可借此在國際外交與經貿方面進一步推行他的策略。平定大局後，到最後才會回過頭來與美國最大對手的中國決戰，屆時美國取勝的機會更大。不過，中國明顯讓步卻會引起政治的不良後果。中國現時堅持反制，可能是更佳策略。