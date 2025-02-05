單車翁 硬碰綿羊仔 魂斷天水圍

鐵騎士收唔切掣 涉危駕就逮 乙巳蛇年大年初七「人日」清晨，一名中年男子駕駛「綿羊仔」電單車，駛至近天水圍天恩邨對開，鐵騎士懷疑收掣不及，電單車撞向一輛由行人路駛出的單車，兩車同告翻側橫亘路中，六旬單車翁昏迷，送院搶救後不治，鐵騎士清醒輕傷，涉嫌危駕被捕。另昨日下午，大埔一輛七人車由小路駛出大路期間，懷疑收掣不及攔腰猛撼私家車，幸意外中無人受傷，事後自行和解，受事故影響，現場交通一度受阻。

昨日清晨近7時，一名姓雷（54歲）男子駕駛「綿羊仔」電單車，沿天水圍天瑞路往天華路方向第二線行駛，當駛至近天恩邨對開，鐵騎士懷疑收掣不及，電單車撞向一輛由左側行人路駛出的單車。電單車及單車俱翻側橫亘路中，姓李（67歲）單車翁頭部嚴重受傷昏迷，鐵騎士倒地頭部受傷，他見狀隨即報案求助。

救護員接報趕至，即時檢查李翁傷勢並替其固定受傷位置，再由救護車急送屯門醫院搶救，惜至下午3時28分被證實傷重不治；受傷雷男清醒由救護車送往天水圍醫院治理，其後被轉送至屯門醫院。警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因，經初步調查後，雷男涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕，已被扣留調查，涉事電單車及單車其後被扣留檢驗。

大埔7人車撼座駕 自行和解 另外，昨日中午約12時30分，大埔一輛七人車與一輛私家車，在鄉事會街大埔墟街市對開相撞，私家車右邊車身損毀，車門凹陷，七人車車頭撞向路邊鐵欄。意外中，七人車姓游司機及私家車姓黃司機俱沒有受傷。

現場消息稱，事發時七人車從鄉事會坊右轉出鄉事會街，有人懷疑收掣不及，七人車猛撞私家車右邊車身後，繼而衝前掃毀約兩米長鐵欄。事故後，兩車司機自行和解。執法部門經初步調查後，把案件列作「交通意外無人受傷」。受事故影響，現場一帶交通受阻擠塞，直至涉事車輛駛離後始陸續回復正常。