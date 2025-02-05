襲女童煽惑賣淫 3人判更生感化入教導所

【本報訊】5名年輕男女被指於2023年10月襲擊當時15歲的女童，其中涉案的16歲女生更涉嫌煽惑女事主向他人提供性服務，在賺取金錢後再還款等。16歲女被告被控襲擊及煽惑16歲以下兒童作出猥褻行為等5罪，她否認控罪，經審訊後被裁定全部罪成。同案另一女被告早前承認襲擊罪，另有一男被告經審訊後被裁定襲擊罪成，餘下兩男則脫罪。西九龍裁判法院裁判官王證瑜昨分別判處該3人進入更生中心、感化及進入教導所。

同案另兩被告脫罪 3名獲判刑的被告分別為16歲女生、朱天樂（19歲，運輸工人）及黎嘉楹（17歲）。3人同被控於2023年10月3日在九龍某大廈後樓梯襲擊女子Ｘ。黎承認控罪，另再承認同日於彩虹邨紫薇樓地下後樓梯襲擊Ｘ。朱否認控罪但承認管有3張他人身份證。16歲女生否認襲擊罪，另否認兩項非法禁錮罪及兩項煽惑16歲以下兒童作出猥褻行為罪，控罪指她於10月3日非法禁錮Ｘ，及在10月3日及4日分別煽惑Ｘ向他人提供性服務。

裁判官判刑指被裁定5罪罪成的16歲女生方面，報告顯示她現時坦白承認罪責，將本案犯錯的行為歸咎於結識不良朋輩，並稱將來會切斷與不良分子的聯繫，重新做人，故判處她進入更生中心。

女被告黎嘉楹認罪，且感化官報告正面，裁判官考慮到她年輕，判處感化令一年；朱天樂方面，裁判官指其背景差劣，曾有兩項刑事定罪紀錄，且加入黑社會多年、有吸毒習慣及毒癮，曾被判入戒毒所，但又違反監管令。裁判官認為朱需要長時間的更生計劃，終判他進入教導所。案件編號：WKCC 1476/2024