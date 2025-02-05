被控濫發免針紙 男醫生女商人擬不認罪

【本報訊】油麻地一間私家診所的註冊醫生戴港盛，在疫情期間，涉嫌向病人濫發新冠疫苗接種醫學豁免證明書（俗稱免針紙），與一名58歲女商人同被控一項串謀詐騙罪。戴另被控洗黑錢等罪。案件昨於區院作提訊，兩名被告表示擬不認罪，法官把案件定於明年1月6日審前覆該，並排期於明年3月2日開審，預計審訊20天，並將以中文進行。兩名被告續准以原有條件保釋。

被告戴港盛（78歲）與女被告楊璦瞳（58歲）同被控一項串謀詐騙罪，指兩人於2022年2月10日與9月20日之間，首尾兩日包括在內，一同串謀欺詐醫務衞生局的職員，即不誠實地及虛假地表示或核證（i）上述醫健通（資助）系統中獲發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」的人士經已接受醫療評估（ii）他/她有確切的醫學原因，對復必泰〔輝瑞〕和克爾來福〔科興〕有禁忌症；以及（iii）根據衞生署的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書簽發指引」而輸入該系统的醫學理由，上述人士因健康原因不適合接種當時香港特別行政區所提供的新冠疫苗。

明年開審 男被告另涉洗黑錢 戴另被控12項不誠實地意圖欺騙而取用電腦的交替控罪，以及3項洗黑錢罪。控罪指，他於2022年2月9日至9月20日，包括首尾兩日，在香港知道或有合理理由相信某項財產，即兩個中國銀行帳戶的款項，分別為7,165,300元和2,162,500元，以及現金總額港幣1,859,550元，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍處理該財產。案件編號：DCCC 1239/2023