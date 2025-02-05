外勞小巴司機駕駛考試42％合格率

【本報訊】「運輸業輸入勞工計劃—公共小巴/客車行業」的1,700個配額已全部批出，當中包括900個小巴司機配額。當局指截至去年底，726名輸入小巴司機已參與共1,453次駕駛考試，包括727次重考，考試合格率約42%，高於本地小巴司機考試合格率的17%；超過500名輸入小巴司機已考獲相關本地駕駛執照，並在通過培訓後投入工作。

政府於2023年7月推出計劃，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許公共小巴及客車業輸入勞工，配額上限為1,700個，包括900名公共小巴司機。運輸及物流局表示，兩輪的申請和審批工作已經完成，900個公共小巴司機配額已經全數批出。輸入的小巴司機已分批到港，進行駕駛實習訓練、就讀職前課程及參加駕駛考試。

逾500人已投入工作 當局指出，截至去年底，726名輸入小巴司機已參與共1,453次公共小巴駕駛考試，包括727次重考，考試合格率約42%。超過500名輸入小巴司機已考取相關的本地駕駛執照，並在通過路線培訓後投入工作。當局又指，撇除輸入小巴司機的駕駛考試，運輸署在2023年共進行247次公共小巴駕駛考試，考試合格率為17%。