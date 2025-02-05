教局：審批應科大學申請會保質素

【本報訊】政府去年批准兩間自資大專院校成為應用科學大學，目前至少有兩間院校正積極籌備升格。當局指香港社會經濟模式急速轉變，對技術型和應用型人才需求十分殷切，留意到有大學看到這個需求，積極向這方面發展，但目前還沒有收到第3間應用科學大學的申請。如當局收到申請，審批時會確保質素，不會為快而縮減評審程序。

擬優化院校管治架構 教育局局長蔡若蓮稱，《專上學院條例》自1960年至今沒有太大改動，局方計劃在今年內向立法會提交修訂《專上學院條例》第320章草案，修例目標是優化自資院校管治，提升質素、問責和透明度，以及更靈活地開辦課程，並非為院校訂立收生人數標準，目前自資院校管治4層架構相當繁瑣，若優化為兩層架構，院校就可以提升管治效率。

政府積極打造「留學香港」品牌培育人才，將設立「香港未來人才深造獎學金計劃」，蔡指局方在2025/26學年起，每年會為最多1,200名修讀指定碩士課程的本地學生，提供每人最多12萬元獎學金，足夠幫學生應付學費。

她續稱，世界正處於高速發展科技的時代，發展人工智能（AI）是無可避免，未來學生讀書或工作均需要運用AI，要及早為學生打好基礎，故接下來會鼓勵學校在STEM教育課程中加入更多涉及AI的教育。