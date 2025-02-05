涉虐打4歲女 38歲母脫罪

【本報訊】九龍城沙浦道一單位於去年3月疑發生虐兒案，一名4歲女童疑全身瘀傷，在單位暈倒，其母親報案。女童經搶救後一度情況危殆，需在兒童深切治療室留醫。警員懷疑涉案女童曾受虐待，同日以涉嫌虐兒罪拘捕其母親。她否認兩項虐兒罪，案件早前經審訊後，九龍城裁判法院暫委裁判官馬嘉忻昨裁定兩罪均罪名不成立。裁判官指，當日在案發單位的印傭稱曾聽見被告責罵女兒，並推測她有虐打孩子，但並沒有親眼目睹被告犯案，故裁定脫罪。

38歲匿名女被告，以英文字母「Z.A.L.」作代號，她報稱是家庭主婦，持有香港身份證，她於庭上需靠普通話傳譯員協助作翻譯。被告被控兩項虐待兒童罪，控罪指她於2024年3月17日至22日，及同月23日，在沙浦道某單位，身為超過16歲而對一名4歲的兒童或少年人（即女童X），負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該女童X，其方式相當可能導致該女童受到不必要的健康損害。承認事實指，被告育有3名子女。

裁判官裁決時指控方證人的說法不可信，作供的印傭一時稱見過被告虐打小孩，一時又稱未曾見過，亦同意會對被告黑面及曾向被告借錢。裁判官亦引述僱傭中心經理口供，指被告曾對女傭照顧孩子的能力不滿而作出投訴，但未曾接獲印傭就被告虐兒一事作出反映。

印傭口供矛盾 未目睹犯案 裁判官認為印傭口供出現矛盾，其證供並非可靠及可信。而且，由於當時並沒有人親眼目睹被告犯案，故裁判官最終裁定被告面對的兩項控罪罪名不成立。案件編號：KCCC 787/2024