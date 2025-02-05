東呼即應：逆線行駛華麗轉身 疑似「雪藏牌」危害人

【本報訊】司機亂揸車，逆線瘋狂駕駛亂象日日發生。有車Cam影片顯示，有私家車逆線行駛一段路後，施施然U Turn當冇事發生；另一段影片更見有私家車，車頭對正等候紅綠燈通行的車輛，而且還要繼續前行，網民紛紛怒斥離譜促請當局加強執法。

有車Cam影片顯示，一輛私家車逆線行駛一段路後，十分冷靜地來一個「華麗轉身」，「完美U turn」，再若無其事地繼續行駛。有網民估計，涉事司機應該是「千年雪藏牌」，不「補鐘」便走出來湊熱鬧。難怪香港「日日有盛事，區區有逆線」，危過危地馬拉了。

另逆線車遇對頭車照前行 與上面那位司機相比，另一段影片中的仁兄明顯自信霸氣得多。紅綠燈位前的前行箭嘴，顯示白色私家車明顯逆線行駛，但他竟然膽敢繼續向前。不知道這算不算是「雖千萬『車』吾往矣」呢？抑或大家要慶幸，其「堅持」的程度，未去到直接撞向對頭車？說笑歸說笑，危險駕駛的歪風絕對不可長，有關部門是否需要加強執法？