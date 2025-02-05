東呼即應：頂樓滲漏10年未收科 苦主求助滲水辦無果

東呼即應請專家檢查 揭天台防水層老化 有荃灣荃威花園居民受單位滲水問題困擾逾10年！居民梁先生向《東呼即應》指，因屋苑天台防水層失修，導致其單位長年出現滲漏。管理公司3年前曾進行局部維修，並保證已解決漏水問題，但梁先生花費40萬元裝修單位後，滲水情況反而更嚴重，導致浴室電線受潮、全屋停電，更因避免觸電而搬離單位。梁先生稱曾向政府滲水辦求助，但因涉及的是雨水而非污水，部門不會採取執法行動。有專家建議重造整個天台，但事主目前只能透過民事訴訟解決問題。

梁先生表示，他位於荃灣荃威花園的天台下層單位，因天台防水層失修，令單位長年出現滲漏，多次和管理公司溝通無果，深感無奈。他表示，單位出現滲水問題超過10年，直到3年前，管理公司在天台平台進行防水層維修，惟工程只進行局部維修，滲水問題仍然持續和惡化。

白花40萬裝修 停電發臭搬走 他憶述，在工程完成後，曾再三追問管理公司，獲對方保證漏水問題已徹底解決，遂花費40萬元為單位裝修。然而，天花很快又出現滲漏痕迹，全屋充斥一股臭味，甚至影響單位供電。

梁先生稱，去年11月突然全屋停電，管理公司及其工程部派員查看，一開電掣隨即跳電，再開也跳電，管理公司的經理卻稱無法幫忙，着他自行找電工處理。後來，經電工搶修兩天後，單位終於恢復供電，但浴室內牆仍有水滲出，電線也被弄濕，電工提醒或有觸電風險，建議不要用電，並盡快找管理公司維修上層防水層。但是，梁先生與管理公司溝通不果，對方不肯完成整個維修工程，只着他找保險公司解決問題。為免觸電受傷，梁先生與家人不敢再住在單位內。

為了解問題所在，《東呼即應》請來樓宇滲水檢測專家賴達明，一起檢查天台防水層。賴認為，防水工程做得不完整，由於只是局部維修，新舊防水層間的接駁位或許是弱點位置，容易出現滲漏，加上舊有防水層部分未有維修或重鋪，相關位置的防水層會繼續老化，因此單位內部分位置，包括浴室、客廳及房間天花等仍有明顯滲水的迹象。他強調，防水層對整個天台地面而言，應該是一體且完整的，因此維修時需要整個天台防水層重造，防水效果才最理想。

指雨水致滲漏 不屬執法範圍 根據荃威花園公契，不論公用部分或私人業權範圍內的天台，都屬於公用服務設施。賴達明指出，如果雙方無法和平處理滲水問題，很大機會要通過民事訴訟方式處理。《東呼即應》曾電郵管理公司查詢梁先生的個案，但直至截稿時仍未有回覆。食環署則回覆指，由於正常情況下，天雨引致的滲漏不會構成公眾衞生問題，故聯辦處不會採取執法行動，並會按既定程序停止跟進個案。

梁先生希望有關方面、管理公司和法團，可以感同身受，強調滲水已為他造成大量金錢及精神損傷，相信不少人正受滲水影響，期望政府重視民生，解決問題。