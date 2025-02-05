當局擬修訂火器彈藥條例 最高囚20年

【本報訊】政府擬修訂火器及彈藥條例，完善本港對火器的規管，包括建議在除非是以生意或業務方式且領有經營人牌照，否則不可製造火器或彈藥，違者最高可監禁20年，計劃4月向立法會提交條例草案。當局指，過去5年本港有12宗檢獲完整火器案件，牽涉火器數目為31件，破獲製造槍械案件有兩宗，同樣涉及氣槍，並無真槍。

草案料4月提交立會 相關建議源於聯合國槍枝議定書在2005年生效，加強締約國對合法火器的控制，防止其流入非法管道。而相關議定書在2024年1月起適用於中國，包括香港。當局昨日在立法會保安事務委員會指，過去5年販運完整火器案件有3宗，大部分涉及歐美入口本港，海關就堵截非法槍枝及配件做了大量工作，包括利用大數據及人工智能，以風險為本加強抽查。議員陳克勤關注，本港近年利用非法製造槍械犯罪案件屢見不鮮，亦有人非法組裝或以3D打印槍械，認為修例有必要性同時要加快步伐。

當局又提到，聯合國相關槍枝議定書，未有涵蓋改裝氣槍為真槍，不過本港《火器及彈藥條例》本身有針對將仿製火器改為火器的罪行，認為已有法例可用；另外，如果利用立體打印技術、即以3D打印製造真槍，有機會違反法例。

政府建議多方面修訂火器及彈藥條例，包括將非法製造火器（包括其元件或彈藥），不論目的為何，訂為獨立罪行。換言之，非法製造的行為將不再只限於生意或業務目的。在條例修訂後，任何人除非是以生意或業務方式且領有經營人牌照，否則不可製造火器或彈藥，違者即會干犯刑事罪行，監禁刑期建議為最高20年。另建議修改條例，將非法販運火器行為訂立獨立刑事罪行，以更準確落實議定書的要求。