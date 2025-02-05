紅館墮屏傷者索償 前僱主缺席聆訊

【本報訊】男團MIRROR於2022年舉行紅館演唱會期間發生墮屏意外，「阿Mo」李啟言等兩名舞蹈員被懸掛半空的巨型屏幕飛鍘擊中，李於目前仍然留醫。李啟言於去年2月透過法律代表入稟，向事故當日的僱主申請僱員補償，案件昨於區院再提訊。被告方並無派代表到庭，法官將案件押後至7月4日再作指示聆訊。法官亦頒令被告方需在42天限期內提交有關文件及作出回應，否則法庭就會作簡易判決，直接進入評定賠償程序。

限42天內交文件作回應 原告李啟言，被告是舞館有限公司，被告方並無代表應訊。原告方昨日表示，仍需時索取被告方的回應及文件，但得悉該公司的所有董事及秘書已辭職。原告方又稱，調查仍在進行中，包括是否有其他人士或公司與案有關，以及關於保險方面的調查。法官則表明案件不宜再拖延，若被告方在限期內沒有抗辯，法庭便可直接頒下簡易判決。

據入稟狀指，身為舞蹈員的原告於2022年7月28日晚，在紅館「MIRROR.WE.ARE」演唱會表演期間，被一塊墜下的巨型LED屏幕擊中，醫學診斷他四肢癱瘓，完全喪失工作能力。

入稟狀續指，原告於事故時27歲，此前一年平均月入約73,720元，由於事故對他造成嚴重致殘傷害，原告人未能即時向被告發送通知。申請人指他受答辯人僱用期間受傷，遂根據《僱員補償條例》要求被告賠償。案件編號：DCEC 338/2024