啟德主場館3‧1開幕 「無柱」上蓋高效隔音

【本報訊】可容納5萬名觀眾的啟德體育園主場館啟用在即，其核心設施可開合式上蓋，以鋼材製造並配備嚴格的隔音規格，令主場館成為全球具備最高效隔音功能的運動娛樂設施之一。同時，場館可在不受惡劣天氣環境影響下，舉辦不同類型的國際級體育盛事及文娛活動，以配合政府落實體育普及化、精英化和盛事化的政策目標。而據文化體育及旅遊局昨日在社交專頁公布，啟德體育園主場館將在3月1日正式開幕，未來更有國際知名樂隊Coldplay打響頭陣，在主場館開演唱會。

園方指出，整個上蓋結構及主鋼桁架，由1.5萬噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米。配合主場館的無遮擋，或稱「無柱」設計，項目團隊運用先進的「超大型構件液壓同步提升技術」，在座位後方設置4組主要支撐結構，將開合式上蓋構件整體提升至50多米高的預設位置，大大提升安裝施工效率、質素和安全。

而重型上蓋採用鋼材製造，配有隔音棉及水泥板天幕覆層，符合嚴格的隔音標準，將活動期間的聲浪集中到場館內，確保在演唱會和活動期間，即使在住宅區附近也能提供最佳體驗。另外，東西兩邊的開合式上蓋重逾4,800噸，每側上蓋由8輛專為重型鐵路技術設計的路軌車支撐，並由4條約71毫米粗的鋼纜所驅動，利用絞輪精確地控制鋼纜的開合操作。

開或合需時30分鐘 園方續指，為確保運作的安全性與可靠性，開合式上蓋系統配備固定式鎖掣及獨立的軌道制動器，開啟或閉合過程需時約30分鐘。每次進行開合操作前，技術人員會事先檢查路軌及各項機件的安全性，確保無障礙物影響操作。此外，項目團隊利用綜合數碼科技，包括「建築信息模擬」及「可供製造及裝配的設計」等技術，提前視像化整個施工過程，從而提升裝嵌的精準度並有效優化設計與施工流程。