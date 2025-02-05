上月474萬人次訪港 創疫後單月新高

【本報訊】新春內地長假期帶動下，上月訪港旅客創新冠疫情後單月新高。文化體育及旅遊局局長羅淑佩在立法會經濟發展事務委員會披露，上月有474萬人次旅客訪港，其中內地客佔373萬人次，分別按年增加24%及25%，均創疫情後單月新高。她又說，農曆新年檔期首7日內有近125萬人次訪港，其中106萬人次是內地旅客，期間酒店入住達90%。她又稱，新春期間有逾2,000個內地旅行團訪港，當中年初三（1月31日）有超過440團，創單日訪港內地團最高紀錄。

文體旅局去年底發布《旅遊業發展藍圖2.0》，推出133項措施推動旅遊。羅淑佩在會上指，當局要拆牆鬆綁發展旅遊，明言「食老本都唔係好行得通」，舉例發掘多點各區的長處，例如九龍城發掘美食，灣仔發掘酒吧、美食等，又指找到特色後要「做旺他」，令地區變得興旺，最重要是本地人都喜愛，再介紹予旅客。她又說會發展「+旅遊」，舉例北角東岸板道加入旅遊元素等，會再與其他政策局及部門商討。

爭取放寬一簽多行至廣州上海 至於吸引中東人來港旅遊，羅提到旅發局正協助餐廳取得清真認證，以及在宗教設施上配合，但指不能一蹴而就，短期間未必能見到成效。被問到會否向中央政府爭取放寬一簽多行至廣州、上海，以及擴大一周一行至大灣區城市，羅指出已一直爭取，但會先在政策上思考如何吸引旅客，及令他們在港有更好的體驗，先善用現有政策發展。