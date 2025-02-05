最新獲救豬仔已由泰國返港

【本報訊】一名在緬甸被禁錮從事非法工作的香港居民於日前獲救，港府指該名港人在專責小組陪同下，昨晚由泰國返港。專責小組指獲救港人家屬沒有支付贖金，並由緬甸軍方按香港方面名單移交泰國軍方。另外，專責小組目前正繼續積極跟進其餘9宗仍未返港的港人求助個案，全力爭取他們盡早回香港。

專責組正跟進餘下9個案 當局指小組成員昨早在曼谷與女事主見面，慰問及協助處理旅遊證件，到下午5時登上回港飛機。女事主去年上半年因墮騙局前往泰國，再輾轉去到緬甸，對獲釋非常開心，她感謝專責小組積極與泰國相關單位及各方協助，令她安全離開。女事主精神及身體良好，執法部門稍後再與她會晤了解個案詳情。

該名獲救女子和上周回港的人士，是由緬甸軍方從當局提供的名單中核對和辨認出來，之後將他們交給泰國軍方，再經由專責小組協調後，將他們盡快帶回香港。當局形容今次工作取得成果，會繼續同其餘9名被禁錮港人的家屬聯繫，並已更新手上資料交給泰方，以便早日將他們安全帶回港。