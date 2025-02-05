網約車發展逾10年 議員斥仍未修例欠保障

【本報訊】香港網約車市場近年來出現不少新持份者，除了在港營運逾10年的美國公司Uber外，亦有來自內地及新加坡等地的多個平台加入，為消費者提供更多選擇。然而，有議員指政府在過去10多年未曾修訂相關法例，導致消費者及司機的保障不足。

各國已多次檢討優化制度 本地網約車平台多樣化，除了可召喚的士，不少平台亦提供私家車服務。例如，來自新加坡TADA去年開始試行，提供「經濟型」、「經濟大型」及「豪華型」車輛，並推出多項迎新優惠吸引乘客；內地的滴滴出行亦推出「合作的士」及「包車價的士」服務，甚至可以預約跨境車輛，方便乘客由香港直達深圳。

儘管市場發展迅速，卻因法例滯後而出現不少問題。議員江玉歡指現行法例未能有效規範網約私家車的營運，導致司機的年齡、駕駛經驗、車輛質素及有否購買保險等問題無法保障，消費者面臨風險。她強調其他國家已經進行多次檢討並優化制度，而香港仍未起步，相當落後。

另一議員張欣宇認為本港10多年來未有更新法例，導致網約車平台在香港的營運狀態猶如「不存在」，不但未能提供保障，亦會導致壟斷情況的出現。他期望在今年中或之前，提出相關的立法框架，供大眾討論。