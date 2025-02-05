黎智英憂勇武派拖後腿 認圖建領袖團隊

斥被曲解證供 官反轟無理批評主控 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎智英昨續接受控方盤問。黎承認自己是2019年反修例運動領袖之一，他認為勇武派的暴力會損害運動，故希望示威者之間成立領袖團隊，控制示威行為。盤問期間，黎智英怒斥控方不斷曲解他的意思，法官聞言厲聲道，黎智英只要回答問題便可，明言不容許證人無理批評主控官。

黎智英昨指，2019年中，他經李柱銘介紹認識本案從犯證人之一、法律助理陳梓華。李柱銘形容陳梓華是較保守、和平的前線分子，想讓黎透過陳，去緩和勇武派的暴力程度。黎昨稱，對他來說，並非所有勇武都訴諸暴力，而可怕的暴力行為，會損害反修例運動。因此，他希望勇武派之間能夠成立一個領袖團隊，好讓示威者行為得以受控，不至於失去國際支持，運動得以維持下去；而泛民可成為這個領袖團隊的一部分。2019年11月理大事件後，勇武派受挫，黎認為是組織領袖團隊的時候，因此着陳見「攬炒巴」劉祖廸。

2019年9月，黎智英在《蘋果日報》刊登一篇文章，提到「有一次我與十多個勇武派年輕人談話，其中有3位20歲出頭的年輕人私下說，會不惜犧牲生命保護香港」，亦有提及「攬炒」等字眼。控方問黎，跟勇武派談話時，有否嘗試向他們解說，緩和勇武派的暴力程度。黎說沒有，謂他們僅短暫交談，何況「犧牲生命」意思是勇武派站在前線，面對警暴，甚麼都可能發生，不等於使用暴力。黎否認自己支持暴力。

控方另提到，文章曾寫道「全副武裝警察排列嚴陣以待，在尋找敵人」、「儘管青年孤身一人毫無威脅，問了一句心底話，都成了他們發洩仇恨的敵人」。控方質疑，事件根本是他杜撰，整篇文章是在煽惑他人使用暴力，鼓吹對中港政府的仇恨。黎智英矢口否認。

控方又指，黎智英曾向陳梓華表示，值得跟英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯等見面，惟這與緩和暴力無關。此時，黎情緒略顯激動，指主控官不斷故意曲解他的話，批評主控官無恥。法官即時打斷，要求黎控制情緒，着他只要回答問題便可。法官之後進一步問，為甚麼會介紹羅傑斯予陳梓華。黎稱羅傑斯常為港人抗爭，讓他跟陳見面會是有趣的事。

赴美晤朱牧民 稱不知HKDC 另外，2019年11月，黎智英跟陳梓華會面後，傳送了一張截圖予陳，當中提及美國香港民主委員會（HKDC）。不過，黎堅稱不知道「HKDC」是甚麼組織，指自己旨在分享資訊。黎承認曾赴美跟朱牧民見面。他知道朱是一個支持香港的組織的始創者，但不知該組織便是「HKDC」。黎作供期間，亦承認自己是2019年反修例運動的領袖之一，在他看來，其他領袖包括李卓人、李柱銘等。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點