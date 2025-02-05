財赤深淵 學會倡研擴闊稅基開源

【本報訊】政府將於本月底公布新一份財政預算案。香港稅務學會昨指政府應着重於推廣各項稅務和非稅務措施，以吸引海外資金、企業及人才來港。該學會亦就預算案提出多個範疇的建議，包括改善民生、促進重要戰略行業發展，以及擴闊稅基及全面檢討香港稅制等。

促豁免650萬以下首置印花稅 稅務學會理事會成員黃幹淘稱，建議豁免徵收首次置業買家的從價印花稅，但需符合相應條件，包括該住宅市值不可高於650萬元、必須連續3年居住於該住宅，若欲在購買後3年內出售，則需要補繳已經豁免的從價印花稅。

在促進重要戰略行業發展方面，稅務學會榮譽秘書曾詠雅指可為國際演藝人員及運動員來港演出提供稅務優惠，建議將非香港稅收居民演藝人員及運動員的稅率降低50%，並在沒有提交收據以確定實際支出的情況下，將支出扣除額從收入總額的三分之一增加至三分之二。

對於擴闊稅基及全面檢討香港稅制，稅務學會會長石詠文指香港已多年沒有全面檢討稅務條例，建議政府應全面檢討現時稅務條例，以確保條例能切合實際商業情況並得到業界採用，並根據業界意見作出適當調整，以確保其有推動經濟發展的功效。他表示，由於稅基狹窄和政府收入無法控制的外圍經濟波動所影響，導致政府收入不穩定。因此，應就擴闊稅基的必要性向公眾展開相應教育活動，以及研究擴闊稅基的可行方案。