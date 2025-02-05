請願促檢視公僕架構 「瘦身」助節流

【本報訊】政府早前改口指本年度財赤在1,000億元以下。有議員聯同多名黃大仙區議員昨到政府總部門外請願，建議政府以身作則，凍結公務員加薪，又指政府應負責任及具長遠目光，檢視長者2元乘車優惠時不能犧牲對弱勢社群的照顧，又認為巴士公司有責任。

黃大仙區議員楊諾軒指凍結公務薪酬是「勢在必行」，指公務員薪酬2023/24年度達1,562億元、佔政府開支超過四分之一，認為政府應該檢視整體架構，善用科技提升行政效率及精簡職位，滿足社會對公共行政的期望。

他又說，社福、教育及醫療開支佔政府經常開支最大部分，政府應該研究精簡及合併規模較小的基金，削減管理人員及閒置資金，同時檢視基金是否合乎社會發展需求、回報是否合乎期望。他們建議政府維持福利開支，加強對獨居、雙老等弱勢社群的照顧，同時在黃大仙區內盡快設24小時急症、公立牙科服務及兒童醫療券等。

落車拍卡分段收費應快推 立法會議員楊永杰指有長者向他反映希望能保留優惠，認為能增加長者外出，有助身心健康及減少醫療開支。他認為巴士公司有責任承擔，政府應該用好「巴士專營權」。他們認為政府應督促巴士公司進一步推行分段收費，以落車拍卡發還優惠的方式減少政府額外支出。

在旅遊方面，區議員雷啟蓮期望政府能深化地區旅遊，舉例可以收集彩虹邨舊物，重建後設立收藏資源。另一名區議員李東江認為黃大仙區內有不同廟宇，發展盛事時可配合特色、與居民互動，又期望啟德體育園能帶動演唱會等盛事。基建方面，區議員陳英指基建能養活建造業，北都發展不能拖，建議政府增加基建債券中零售部分至400億元，紓緩政府財政壓力。