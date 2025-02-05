泰人恩福堂原區遷置 街坊崇拜聚會更容易

同樣曾位於沙浦道的基督教宣道會泰人恩福堂及泰人恩福服務中心（泰人恩福堂），亦受重建影響需另覓新會址。人稱「黎師母」的泰人恩福堂前負責人黎李翠玲負責搬遷事宜，她指尋覓新會址過程比預期中順利，在市建局發出收購建議後約3個月，便尋得新會址，現時的中心服務比以往多元化。

黎李翠玲指，泰人恩福堂逾九成會眾是泰國人，於九龍城聚居和工作，因此希望在原區重置，尤幸得到市建局的遷置中介服務及透過街坊介紹下，尋得現時位於衙前圍道的的新會址。

這個單位面積約2,000多呎，整個單位的間隔打通， 十分合用。新會址位置方便，吸引更多街坊參加崇拜、祈禱會及節慶活動，或者到中心尋求服務，能夠更深入服務街坊和同鄉，為此感到鼓舞。

夥市建局招泰人服務社區 自九龍城重建計劃開展後，市建局於2022年夥拍泰人恩福堂組成「泰人服務隊」，招募泰籍人士擔任服務大使，協助向受重建影響的泰人發放資訊，提供泰語傳譯和泰文翻譯，定期探訪等服務。在市建局支援下，泰人恩福堂及後增設多項活動，例如中泰翻譯義診及到診服務，並籌辦泰國文化活動和義工培訓等，更能透過服務連繫社區。