九龍城重建 崇德堂還原傳統宏揚文化

搬遷成擴充機遇 發展更勝從前 九龍城素有「小泰國」、「小潮州」之稱，一些扎根「龍城」的潮泰地區組織，因重建發展需要搬遷。有地區宗親組織當初因重建而要搬遷感「頭痛」，最終運用市區重建局（市建局）的收購補償購入面積更大的新會址，祖先「太公」更可飽覽獅子山景觀，認為收購為他們帶來新的機遇，有助傳承傳統文化。

汾陽郭氏族人奉唐代汾陽郡王郭子儀為始祖，以「崇德堂」為堂號，在2002年進駐九龍城沙浦道。會址在2019年被納入市建局重建項目範圍，須另覓新會址。面對搬遷，祖堂負責人香港郭汾陽崇德總會（總會）理事長郭振忠坦言當時「好頭痛」，因要在市區設立祖堂並非易事，包括需符合大廈公契條款、位置方便、樓齡不能太舊。更重要的是風水，要祖先「安居」，後人才可「風生水起」。

「太公」飽覽獅子山壯闊景觀 郭為尋覓新會址走訪逾20個單位，最終以市建局的收購補償，購入新蒲崗一工廈的4個單位，其中兩個單位合共約2,500呎合併為總會的新會址，面積較舊址增加逾千呎；另外兩個單位用作收租。新會址祖堂神壇面向廣闊開揚的窗戶，祖先「太公」飽覽着獅子山壯闊景觀。郭直言若非重建，不會因而覓得如此風水絕佳之處，「一次過看到獅頭和獅尾！有山又有水！」

由於地方擴充了，祖堂布置能還原傳統。整個祭祖神壇由貼有金箔的木雕神輿、讓祖先安坐的長椅、十仙桌，和氣勢如虹的龍柱組成，具規模卻不失精緻，設計和擺設均經潮州師傅以人手製作還原傳統，在香港非常少見。

而總會每年農曆12月舉行的「九龍城汾陽郭氏祭祖」活動，在2014年被納入「香港非物質文化遺產」。今年1月的祭祖大典因公共場地進行工程，改在新會址祖堂舉行，郭指以前在舊會址只能在神枱上放置祖先牌位參拜，現可在神壇前做折子戲予祖先欣賞。新會址亦可安排「流水式」參拜，今年前來參拜的郭氏後人比往年增加逾百人。

購入物業收租紓財政壓力 如其他宗親組織一樣，總會面對青黃不接的問題。郭指，市建局提供的補償讓他們可購入物業收租，增加收入來源，紓緩每年為舉辦祭祖大典的籌款壓力，為總會提供財務彈性；多了資金收入，讓總會思考更多吸引年輕人了解和參與會務的機會，包括研究成立助學金，鼓勵青年人升學，亦製造機會讓他們認識總會和傳統習俗，冀日後能接棒祭祖大典。

崇德堂遷址後地方擴充了，祖堂布置能還原傳統。 郭振忠