醫健：健康在您手：認知行為治療 — 治療失眠的良方

很多都市人都會受失眠所困擾。2024年香港中文大學醫學院調查指出，香港有超過三成人受中度或以上失眠困擾，四成港人平均睡眠時間少於7小時，少於世界衞生組織建議的7至9小時。

失眠徵狀包括難以入睡、難以維持睡眠，或早醒而不能再次入睡。如果一星期內超過3晚出現以上徵狀，並維持超過3個月，以及對生活、工作及社交等造成困擾，則可在臨床上界定為失眠症。

良好的睡眠質素是身心健康的重要支柱，失眠會增加患上抑鬱症、焦慮症、心臟病及高血壓等疾病的風險。藥物治療雖然是治療失眠的常用方法，但不少人都會擔心，服用安眠藥會產生藥物耐受性及成癮性等副作用，因而對藥物治療有保留，認知行為治療效果更顯著。

行為認知放鬆改善 另一種常用方法是「失眠的認知行為治療（CBT-I）」。CBT-I是一種心理治療方法，針對引起失眠的行為習慣、認知和想法，使用行為策略、認知重構和放鬆練習等方法，逐步改善失眠問題。相較於藥物治療而言，CBT-I治療失眠的效果更顯著持續，且沒有副作用，屬國際公認的治療失眠方法。

由賽馬會慈善信託基金捐助，香港中文大學主辦和本地5間社福機構協辦的「賽馬會樂眠無憂計劃」正是以CBT-I為基礎的睡眠健康計劃。此計劃透過睡眠教練輔導、網上自助課程及社區教育活動，免費為受失眠人士提供不同層面的支援，如欲了解計劃詳情，可致電5173 2228或瀏覽網站 https：//rs.sjs.org.hk/service/精神健康服務/賽馬會樂眠無憂計劃/ 。

聖雅各福群會精神健康服務服務經理梁貴達

聖雅各福群會