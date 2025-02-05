流感6日未愈 提防雙重感染

【本報訊】台灣著名女星徐熙媛（大S）日前在日本旅遊期間染上流感後不治。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆指感染流感後，病情急速惡化甚至逝世，當中涉及的原因較複雜，故孕婦、患心臟病、肺病及糖尿病等高風險人士，應及早接種疫苗。他又提醒，流感患者一般可於5至6天內復原。若病情持續太久，要留意是否同時出現其他感染。

劉昨接受電台節目訪問時指今年流感季節中，18至49歲群組共錄得18宗嚴重個案，其中4人死亡；而50至64歲的嚴重個案就有36宗，有7人死亡。雖然兩組人的重症或死亡的風險未如長者高，但仍有可能機會出現嚴重併發症。

他提及早前有港人從大阪回港，同時感染甲流及甲鏈，情況嚴重，提醒若市民染上流感後，病情持續5至6日仍未見好轉，則要留意是否出現「雙感染」。若市民計劃外遊，可考慮外遊前兩星期接種疫苗，人多地方戴上口罩。

「大S」遊日期間病歿，談及當地的流感情況，劉指日本比香港更早進入流感季節，當地感染數字已封頂，並在過去數星期開始回落，但仍屬超高水平，且傳染力比香港高。而本港目前流感活躍程度屬於高水平，而入院重症的數目亦比以往同期高。新年外遊人士回港後，感染數字或會上升。