周末又低見11℃ 寒衣保暖免病倒

【本報訊】昨日為大年初七「人日」，早上天氣寒冷，天文台僅錄得12.2℃，而多區均不足12℃，在觀塘及九龍城僅得10.9℃大帽山更錄得全港最低溫的2.4℃。天文台展望，未來兩、三日早上持續清涼，周末期間早上寒冷，市區最低氣溫在11℃左右，新界再低幾度。

天文台表示，本港受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，未來兩、三日廣東沿岸雲量逐漸增多，有一兩陣微雨，早上持續清涼。預料一股強烈冬季季候風會在接近周末抵達華南沿岸，周末期間早上寒冷，內陸地區嚴寒。下周初華南天色好轉，日間非常乾燥。隨着季候風被偏東氣流取代，下周中期廣東沿岸氣溫回升。

今續乾燥 明起有微雨 根據天文台9天天氣預報，今日初時大致天晴，日間乾燥，後漸轉多雲，氣溫介乎14℃至18℃；明日及周五（7日）均大致多雲，初時有一兩陣微雨，最低均為15℃；周六（8日）起開始降溫，早上寒冷及有一兩陣微雨，氣溫跌至12℃至17℃，下周日（9日）早上寒冷，進一步跌至最低11℃。