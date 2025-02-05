聞本報查詢始行動 兩部門唔踢唔郁

【本報訊】九龍灣彩霞道休憩處的鼠患問題嚴重，長期困擾區內居民，更有居民反映休憩處鄰近的佐敦谷嬉水池亦有巨型老鼠出沒。本報前日向食環署及康文署等作出相關查詢，食環署與康文署隨即在同日進行針對性滅鼠工作，如堵塞鼠洞、加強鼠藥等。投訴人吳先生表示，他曾就老鼠問題投訴，惟當局政出多門，鼠患問題由食環署跟進、休憩處由康文署管理，在各部門各自為政下難以解決問題。

到場即見鼠蹤鼠洞 居於休憩處附近的黃太表示，休憩處的鼠患問題非常嚴重，即使早上亦可以看見有老鼠在花槽亂竄，她又指花槽內有很多垃圾，令老鼠難以杜絕，期望政府可以加強捉老鼠。昨日，食環署及康文署再聯同議員顏汶羽到彩霞道休憩處視察，顏表示一行人即場發現了老鼠蹤影及多個鼠洞，而由於休憩處由康文署管轄，故由康文署參考食環署的指示，盡快安排滅蟲鼠承辦商跟進。

顏指出，老鼠出沒並非單一成因，很多時都是由於缺德的市民將食物殘渣亂丟在花叢內，吸引老鼠出沒覓食。甚或有市民餵飼野鳥時，麵包碎也引來了老鼠覓食。而對付鼠患，最關鍵就是徹底清除環境中可提供給老鼠的基本生存條件，即斷絕老鼠的食物來源、清除老鼠的藏匿點及堵塞老鼠的通道，使牠們難以繁殖，再配以合適的防鼠措施，才可令治鼠成效更佳。