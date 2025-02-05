衞生隱患 應節大擦開年飯 群鼠湧現九龍灣

責在康署食環 市民：處理相當慢 本港鼠患問題持續嚴重，群鼠更趁農曆新年期間，應節湧街大擦「開年飯」！本報發現九龍灣彩霞道休憩處不時有老鼠出沒，衞生情況堪憂。記者於前日到休憩處巡視，發現即使光天化日下，亦有不少老鼠出沒覓食，尤其在花槽以及康文署的垃圾桶旁。花槽中更有食物甚至是藥物包裝招引老鼠。有讀者亦向本報投訴，指鼠患問題已困擾該處多時，不時見到種類多多的垃圾被缺德之人棄置在休憩處一帶，除食物外，亦有建築廢料等，又有人在休憩處餵飼野鳥，地上的食物殘渣亦吸引老鼠。他曾致電1823投訴，惟處理得相當緩慢，認為食環署及康文署各自為政，難以解決問題。

讀者吳先生表示，彩霞道休憩處不時有老鼠出沒，亦有市民餵飼野鴿，衞生情況堪憂。他在周日（2日）傍晚時分路過該處，發現馬路旁行人路有人棄置垃圾，引來一批碩鼠出沒覓食。根據他提供的影片可見，3大袋黑色膠袋裝着的垃圾疑被人隨手棄置在馬路旁，數隻老鼠如入無人之境，從休憩處花槽跑到行人路，在垃圾堆中尋找「美食」，當有車輛駛過時又隨即竄回花槽。

餵鴿「幫兇」 麵包殘渣密密食 吳先生續指，經常見到有垃圾被缺德之人棄置在休憩處的鄰近位置，種類多多，除了食物外，亦出現過建築廢料等。除了棄置垃圾的問題外，休憩處亦有市民餵飼野鳥，他日間路過時都會見到很多野鴿聚集，甚至在路邊見到整片的白麵包，認為餵飼野鳥的市民除了令野鴿聚集造成滋擾外，遺在地上的食物殘渣亦惹來老鼠，令衞生情況愈來愈惡劣。

食環署回覆本報查詢時表示，今年1月及2月共接獲兩宗有關彩霞道休憩處外行人路有垃圾棄置的投訴，已安排街道潔淨服務承辦商在上址一帶加強街道清掃及清洗工作以保持環境衞生，並已安排防治蟲鼠服務承辦商在附近一帶加強防治蟲鼠的工作，包括在有可能出現老鼠的公眾地方及潛在孳生老鼠的地方放置有毒鼠餌。而由於彩霞道休憩處並非食環署管轄範圍，已將相關鼠患問題轉介相關部門同步跟進，並會在有需要時提供防治鼠患的技術意見。

康署稱每日監督承辦商清潔 康文署則指一直關注彩霞道休憩處的衞生情況，職員每日會監督清潔承辦商清潔場地，妥善清理場內的垃圾及食物殘渣，以確保休憩處內的衞生情況。署方亦會定期安排防治蟲鼠服務承辦商進行滅鼠工作，包括在花槽內可能成為老鼠藏身的地點放置藥餌、定期檢查成效及堵塞懷疑老鼠藏身地點等。署方亦會與相關部門一直保持緊密聯絡，以及參考食環署的建議及指示，持續於休憩處內執行防治鼠患措施。

餵飼野鴿方面，康文署指於去年曾接獲一宗投訴，並於去年9月和10月在上述場地進行了兩次執法行動。署方亦已在場地當眼位置懸掛橫額和張貼告示，提醒市民停止餵飼野鴿，並加強職員於上述場地巡查視察，若發現有違規人士非法餵飼野鴿，將採取適當的執法行動。