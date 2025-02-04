笑看天下：不食人間煙火焉知民苦

特朗普的關稅大棒已揮舞！今日起向加拿大和墨西哥產品徵收25%額外關稅，加拿大能源產品則加徵10%關稅，同時向中國商品徵收10%附加關稅。侵侵仲警告，若三國報復，稅率會進一步上調。阿哥，乜真係惡得咁交關，唔報復？企定定任你狂砌咩？

事實上，一旦新關稅覆蓋所有中加墨進口貨，涉及商品總值逾1.3萬億美元，遠超特朗普首個任期對華貿易戰，當時涉及總值3,600億美元中國貨。中方表明將向世貿組織提起訴訟，並採取相應反制措施堅定維護自身權益。至於加拿大總理杜魯多，在美國發布關稅細則後，當晚即宣布向1,550億加元的美國貨品加徵25%關稅作為反擊，同時鼓勵加拿大購買本土產品，到國內而唔好選擇去美國度假。杜魯多仲話，自己一直向美國開放熱線，但承認自特朗普就職以來兩人沒聯絡。

鬼咩！佢自己急不及待飛去朝見侵侵，豈知受盡羞辱，不！是凌辱！叫佢「州長」外，又叫加拿大併入美國「成為第51州」，喂，稍有點脊骨的，應拍枱拂袖走人啦！佢當時應係好有修養，任唾面自乾！依家話「兩人沒聯絡」，仲聯絡？再做侵侵哈巴狗？冇人會自作賤至此吧？倒是卑詩省省長指示官方分銷商把美國共和黨管治州份製造的酒下架。呢啲叫同仇敵愾，或者剃人頭者人亦剃其頭！

侵侵揮舞關稅大棒，根本就冇贏家。正如有論者指侵侵急功近利，最終令美國變成「殺敵八百自損一千」。美媒也形容其為「史上最愚蠢的貿易戰」，增加進口關稅的直接結果是害苦了美國消費者，進口商不得不將關稅成本轉嫁消費者。分析指對三國關稅措施，將令美國普通家庭每年約損失1,200美元購買力。不食人間煙火的侵侵話值得！