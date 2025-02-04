自成一家：不要被民粹牽着走

內地演員王星經泰國被誘騙到緬甸妙瓦底電詐園區，引起輿論和網絡高度關注。泰國總理佩通坦本周訪華，很大機會與中國領導人重點交流網絡詐騙問題。北京當局在這個議題上有必要客觀看待，不要被民粹影響了外交。

按照國際慣例，一國政府除了有義務確保國內的治安，也應該阻止跨境犯罪活動。泰國近年不時發生類似王星事件，可是警方從未採取足夠的措施阻止事件再次發生。王星這次從泰國被非法轉運至緬甸，泰國的邊境人員在過程中同樣未有認真檢查，反映該國邊境管控確實存在嚴重疏忽，要對許多人無辜受害負很大的責任。

但泰國政府應對該問題遲緩亦有其原因。泰國與緬甸接壤，兩國邊境線長達1,800多公里，蜿蜒曲折，眾多的邊境小道為犯罪集團提供了天然的便利。而泰國政軍分離，軍方一向跟政府不合，部分軍方人員涉足詐騙行業大賺特賺。北京跟泰國政府交涉時有必要明白箇中情況，若提出過急的要求，反而會影響到中泰關係。

事實上，妙瓦底是在緬甸，要泰國政府背上所有責任並不公平。緬甸電詐活動猖獗，其根源在於緬甸國內政局混亂，各地軍閥為了維持生存和籌集軍費，選擇與犯罪分子勾結。北京若要徹底根除詐騙活動，最重要的是和緬甸政府合作，消除緬甸軍閥割據的局面。更甚的是，泰國淪為緬北詐騙的中轉站，背後利益鏈遠比外界想像的更複雜，例如緬北電詐園區的很多管理人員甚至負責人都是中國人。而中國的主要電訊商皆是採取手機實名制，電詐集團犯罪用的手機號碼卡為何可以通過它們的註冊驗證呢？諸多問題需要內地調查清楚。若一味民粹化指摘泰緬兩國，對中國外交可沒有好處。