橫眉冷看：自斬羽翼 血流成河

由2月4日，也就是今天起，美國會向加拿大和墨西哥的入口貨開徵25%關稅，對中國則加徵10%。關稅戰的鼓聲再次擂動，今趟戰線更長，戰場也更多，針對的國家或地區，肯定不止加、墨、中三國，兵鋒所至，歐盟、台灣甚至是越南，稍後都勢必遭殃。

中國是打貿易戰的老將與能手，中美兩國上一場戰役始自2018年，當時是美國總統特朗普第一次進宮，關稅戰的矛頭也只針對中國。開戰初期，中方小心翼翼，幾個回合之後，對手的套路已經看得分明，手揮目送之間，就輕易將老美的攻勢盡數拆解。

貿易戰幾年下來，據說美國對華加徵的關稅，超過九成是由美國消費者承擔，而中國對外的貿易盈餘，依舊年年創出歷史新高，2024年更接近一萬億美元。

如今特朗普再次進宮，套路依然，還是喊着要加關稅，中國應付起來實在太過容易，兵來將擋、水來土掩，如是而已。今趟更可以退後一步，站在第二線，前方自有加拿大、墨西哥、歐盟等地區充當死士，與老美作殊死搏鬥，中國的將帥們不妨背起手來，在後頭觀戰，且待鷸蚌相爭過後，再走到戰場中央，檢取戰利品。

筆者已多次強調，特朗普是一個愛創造新聞，也喜歡製造新鮮感的人，7年前他發動關稅戰，全力對付中國，此事在當時來說極具新意，也很有震撼力，但時至今日，如果完全將舊調重彈，未免太沒有新意。因此在未來4年，侵侵主力對付的國家，很可能不是中國，而是美國的盟邦，他會一刀一刀砍向自己的羽翼，直至血流成河。這場戲肯定精彩，諸君不妨買好花生、薯片，一邊品嘗，一邊追看。