筆下風雲：蛇年開局無喜事

踏入蛇年，似乎沒有甚麼好消息。先是台灣女星大S驚傳病逝日本，死於流感併發症，證明流感肆虐，不僅長者及幼童高危，壯年者一樣遭殃。然後政府公布去年12月零售業總銷貨值為328億元，按年下跌9.7%，為連續10個月下跌。港府則老調重彈，聲稱市民及旅客消費模式改變，以及市民外遊影響銷情，總之就是對消費市道疲軟無能為力。

以港官的能力，可以用來振市的招數都已用盡，包括要求「阿爺」打救，放更多內地旅客南下，降低投資移民門檻，催谷熊貓經濟，搞更多煙花煙火和無人機匯演等。但事實證明，環球經濟不好，內地和香港也難以幸免，即使內地去年仍有5%經濟增長，領先全球大國，但內地民眾寧願多留現金在身，也不願如以往般大手筆消費，已是不爭的實情。

事實上，本港經濟去年第四季按年增長只有2.4%，2024年全年增長是2.5%，為原先預算的下限。港股蛇年首個交易日亦跟隨外圍下跌逾400點，尾市跌幅雖然收窄，惟未能開出紅盤。數據預示，今年經濟不可能有改善。

再說，美國特朗普政府再次執政後打響關稅戰第一槍，中國固然是它的目標，其他盟國亦捲入戰爭，環球貿易戰升級，風高浪急。香港是細小型外向經濟體，金融市場受外圍波動影響極大；香港同時作為中國一個高度開放的特區，美國將制裁大棒指向港府、對香港及港官實施更多限制，絕對不足為奇。

雪上加霜的是，港府也莫財，財赤連續3年達到千億，財金官員已經放風，將削減醫療及教育撥款，長者兩元乘車優惠亦必須改變受惠群組範圍，對中小企的援助亦必減少。蛇年開局不順，市民只能繫好安全帶，自求多福。