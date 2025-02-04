強詞有理：實力和自信

相信許多人都有這樣的感覺，近年中國外交風格明顯改變，變得更有自信，變得更加進取，有人說頗有俄羅斯外交風格的味道，美西方則抹黑為「戰狼外交」。其實，自信源於底氣，底氣源於實力，隨着中國國力日益提升，外交風格自然需要相應調整，不能一味強調韜光養晦，這是正常不過的事，美西方習慣也好，不習慣也罷，都必須面對現實，他們主導世界秩序的時代正走向終結。

早在4年前的對話中，中方代表就鄭重宣告：美國沒有資格從實力地位出發同中國談話。當時老美也許還不明白此話的真正含意，這些年依然咄咄逼人，不斷觸碰中方底線。在這種情況下，中方當然不能再像過去那樣隱忍含蓄，外交部長王毅以「好自為之」四個字贈予美國新任國務卿魯比奧，可謂振聾發聵，相當不客氣。魯比奧自我解嘲，聲稱當時沒有聽到這句話，他到底是真聾還是扮聾，只有自己才知道。

既然美國一直習慣於用實力說話，中國也就只能投其所好，亮出自己的實力。從去年向太平洋發射洲際彈道導彈，到珠海航展出示大批先進武器，再到兩款六代機橫空出世，以及空警3000預警機、076兩棲攻擊艦、高超音速空對空導彈先後亮相，解放軍密集展示大殺器，不僅僅是為了騷肌肉，更是為了震懾群狼。有人猜測，中方似乎獲取一些敏感訊息，國際局勢可能出現對中國不利的因素，所以不得不率先亮劍。姑勿論這種猜測是否靠譜，當今國際局勢變亂交織，地緣政治風險加劇，加上美國總統特朗普再度上台帶來不明朗因素，中國當然要未雨綢繆。

老實說，以今天中國的實力，已沒有必要繼續隱忍。中國駐聯合國副代表耿爽日前提到烏克蘭問題時說得很直白，如果中國真的向俄羅斯提供軍事援助，戰場上的局面就不是今天這個樣子。這不是狂妄，而是事實，美國和北約都應心知肚明，一旦中俄真正聯手，不僅俄烏戰場局面不是這樣子，世界局面也將徹底改寫。

中方早就表明，既無意取代美國，也無意搞軍事擴張，更無意稱霸世界。中國的目標是構建人類命運共同體，走和平發展的道路。奈何老美總是不相信，他們出於失去霸權的焦慮，不斷加緊遏制中國，結果力不從心，反而自暴其短。特朗普除了揮舞關稅大棒，還有甚麼板斧？