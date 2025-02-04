坦言集：關稅戰形勢

美國總統特朗普對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅。反應是加墨兩國實施報復性關稅，中國則表示將向世界貿易組織提出申訴，並說會反制。中國似乎比加墨兩國反應較為溫和，在觀察形勢變化。

加墨的激烈反應是因為美國違反了《北美自由貿易協定》。在近乎零關稅的基礎上加徵25%關稅，打擊頗重，且出於政治原因或藉口，即非法移民與芬太尼進口，不涉經貿原因，有違自由貿易、市場經濟的基本原則。此例一開，其他的非經貿因素都可以介入貿易和關稅政策，爭執便多。若受到加關稅國家反制，美國政府可進一步用關稅懲罰有關國家，其法制依據是它可宣布美國進入國際緊急事態。因此，加拿大、墨西哥用關稅反制美國，必然引起更強烈反應。

日前白宮發出的聲明，提及它們成功地用關稅迫使哥倫比亞就範。這樣成功的例子便是特朗普對付加墨的目標，不成功他不會罷休，不成功他便難以依次地對付中國、歐盟和日本，他是勢在必得。於是，加墨反制後，特朗普會用更重的加稅方法對付，甚或限制產品進口，使貿易戰從關稅對壘擴展至其他政策領域去。加墨兩國依賴對美國出口，而出口美國的產品多屬針對美國市場的加工，捨美國別無出銷的地方，美國堅持加關稅重壓它們，它們是沒有能力抗拒。結果可能便在移民政策，如關閉邊境，禁止從中國進口等作出妥協。特朗普目的不是要打擊美國從加墨的進口，而屬用關稅作政治敲詐。加墨讓步的話，美國便會減少或取消所加關稅，成為特朗普另一成功的外交例子，這才是其關稅政策的真正政治目的。

若果最終加墨兩國都屈服，中國面對的壓力便大。一是可能妥協，接受10%的關稅，避開貿易戰的惡化。二是堅持反擊，但要安排受挫的出口向別國轉移，靠擴大內需是沒法將之吸納。前者的政治屈辱頗大，也會引來特朗普進一步攻擊，國內外壓力不會容許中國政府讓步。

結果可能還是要與特朗普打一場激烈的貿易戰。中國若一開始便堅持反制，貿易戰、關稅戰，乃至金融戰便一發不可收拾。中國要準備應對衝突帶來對中美關係的惡化，乃至演變成新冷戰式的對抗。中國不可能沿用特朗普上一任時的貿易戰政策。但若中國堅持，美國還要看國內變化和國際形勢才可決定特朗普的政策取捨。