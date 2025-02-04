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羅湖管制站女嬰暈倒不治

有女嬰於羅湖管制站入境大堂暈倒後不治。 有女嬰於羅湖管制站入境大堂暈倒後不治。
有女嬰於羅湖管制站入境大堂暈倒後不治。
【本報訊】昨晚7時許，一名5個月大女嬰在羅湖管制站入境大堂暈倒，其父母通知上址職員代為報案。
救護車接報到場，發現女嬰已經奄奄一息，沒有任何反應，立刻將她急送北區醫院搶救，其後宣告不治。案件列作「送院時死亡」，稍後將為女嬰驗屍以確定死因。
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