7旬的哥暈一暈 踩過界與貨Van對撼

報稱血糖過低 兩人傷車撞毀 高齡司機又出事！一名七旬的哥，昨日在深水埗駕駛期間，疑因血糖低突然「暈一暈」，其的士失控闖入對向行車線，迎頭撞上一輛客貨車。兩車司機均受輕傷，事後需要送院治理。另外，一名城巴車長昨晨於黃大仙埋站時，懷疑無拉好手掣，造成巴士溜前剷上行人路，車頭擱於石壆上。事件中無途人受波及，車上乘客亦無受傷，執法部門及城巴方面正就意外展開調查。

昨日中午約12時半，一輛的士沿深水埗荔枝角道往長沙灣方向行駛，姓班（72歲）的哥在黃竹街交界準備右轉時，懷疑突然感到不適，的士隨之失控衝入荔枝角道往旺角方向的行車線，並與一輛在快線行駛的客貨車迎頭相撞，有途經駕駛者見狀代為報案。

意外造成兩車車頭輕微受損，其中的士左邊車頭燈爆裂，車身被撞至「起角」。救援人員抵達現場，檢查兩車上人士的狀況，姓李（51歲）客貨車司機感到腰痛，班男亦受輕傷，二人同由救護車送往明愛醫院治理。據了解，警員了解車禍過程時，班男報稱因血糖過低感頭暈肇禍。

無拉好手掣 城巴剷行人路擱壆 此外，昨晨約10時，一輛城巴A29號線雙層巴士沿黃大仙龍翔道駛往機場，駛至黃大仙中心對開巴士站時，懷疑失控剷上行人路石壆，兩個前轆懸空，幸好有驚無險，事件中無人受傷。姓盧（51歲）巴士車長配合調查時，報稱懷疑是埋站時無拉好手掣，導致巴士溜前引發意外。受影響的乘客及後轉乘其他車輛繼續行程，涉事巴士則需要返廠檢查。

城巴發言人回應事件，指涉事巴士於龍翔道近沙田坳道巴士站停站期間，懷疑與路邊設施發生輕微碰撞。城巴正按既定程序對有關事件展開全面調查。