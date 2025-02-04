市建局靠背壟道項目收購建議出爐

【本報訊】市區重建局昨向九龍城靠背壟道／浙江街發展計劃（計劃）的物業業主，發出收購物業建議。市建局表示，收購呎價為15,385元，但當中大部分自住業主仍需補地價，而此次收購建議的「劃一補地價呎價」為呎價1,177元。

補地價後每呎逾1.4萬元 在收購價方面，市建局提出以實用面積每平方呎15,385元收購其物業。除了小部分早前已繳付補地價的自住業主外，大部分屬尚未繳付補地價而需支付「劃一補地價呎價」。是次收購建議的「劃一補地價呎價」為每平方呎 1,177元，因此，在扣除「劃一補地價呎價」後，未繳付補地價單位的自住業主所獲得的補償，為實用面積每平方呎14,208元。

市建局指，已按照既定程序，委託經公開抽籤選出的7間獨立顧問公司，於今年1月份比較項目附近地區、具有與項目類近特點以及交通方便程度的物業的成交個案，訂定假設為同一地區七年樓齡的假設重置單位的「假設單位呎價」。此「假設單位呎價」早前已獲市建局董事會轄下的土地、安置及補償委員會批准。

市建局續指此次涉及共466個業權，業主將有60日時間考慮收購物業的建議。當物業業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。