要聞港聞

疑油煙槽起火 食肆急疏散

消防在後巷射水灌救。（馬竟峯攝） 消防在後巷射水灌救。（馬竟峯攝）
消防在後巷射水灌救。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨晨近11時半，灣仔史釗域道1C號一間食肆懷疑油煙槽起火冒煙。消防接報到場，在上址後巷向油煙槽射水灌救，約11分鐘後將火救熄。期間搜救隊亦出動協助在場人士疏散，事件中無人受傷，現場起火原因有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者