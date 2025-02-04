疑油煙槽起火 食肆急疏散

【本報訊】昨晨近11時半，灣仔史釗域道1C號一間食肆懷疑油煙槽起火冒煙。消防接報到場，在上址後巷向油煙槽射水灌救，約11分鐘後將火救熄。期間搜救隊亦出動協助在場人士疏散，事件中無人受傷，現場起火原因有待調查。