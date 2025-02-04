美進口預先包裝嬰兒食品 ３款或具窒息風險需回收

【本報訊】食物環境衞生署食物安全中心呼籲市民不要食用3款由美國進口的預先包裝嬰兒食品，因為有關產品可能有窒息風險。中心會就事件最新發展通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動，又呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

有問題的產品品牌為「Gerber」，來源地為美國，涉及所有批次的「Gerber Soothe 'N' Chew Teething Sticks - Strawberry Apple」（淨重每盒90克）；「Gerber Soothe 'N' Chew Teething Sticks - Banana」（淨重：每盒90克）；「Gerber Soothe 'N' Chew Teething Sticks - Banana」（淨重：每盒45克）產品。

中心得悉美國食品藥品監督管理局和加拿大當局分別發出通告，指上述產品可能有窒息風險而正在當地回收。

進口商已停售下架 中心已確定進口商，即雀巢香港有限公司曾經進口受影響產品。該進口商現已將受影響的產品停售及下架，並主動展開回收。市民可致電該進口商的熱線查詢有關回收事宜。