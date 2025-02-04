年廿九至初五 107萬旅客訪港按年升3%

【本報訊】眾多旅客在新春期間訪港，旅遊發展局總幹事程鼎一表示，由年廿九至年初五（1月28日至2月2日）共有約107萬名旅客訪港，按年增加3%。而當中非內地旅客亦較去年農曆新年增加17%。至於上月訪港旅客的初步數字共約有470萬人，按年升24%。

程鼎一提到，去年東南亞如菲律賓的旅客數字增幅顯著，部分地區如日本訪港旅客數字則較弱，相信與地方的經濟情況有關。而自去年第4季起，整體空運力上升，預計機票價格會下調，相信會有更多旅客訪港。

對於日後如何吸引外地旅客訪港，程舉例指，賽馬會與政府或可配合宣傳旅遊，在星期三和星期六都可以安排旅客入場，相信會有吸引力。另外本港亦有條件做遊艇旅遊和海島旅遊，但因涉及更多投資及跨境安排，需要時間發展。

旅發局談盛事「非每次都成功」 至於盛事方面，程表示難以「一次半次」的活動評估成效，香港著名的活動，例如農曆新年花車巡遊或大坑舞火龍，都是經長年累月建立。政府給予多些資助，對願意舉辦活動的人士來說，一定是好事，但並非每次活動都會成功，要打造盛事之都，這些都是應有的投資。此外，對於應否開徵消費稅，程認為香港多年來沒有徵收過，必須從長計議。