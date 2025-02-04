港領隊上海車禍亡 工會：行車中站立屬工作

【本報訊】美麗華旅遊一個旅行團年初三（1月31日）在上海遭遇交通意外，一名港人領隊身亡。工會指領隊在行車中站立是工作之一，將研究加強領隊工作安全。旅遊業監管局則表示，意外中沒有其他團友受傷，但部分人有受驚，有關情況目前仍在調查中。

旅遊業僱員總會理事長林志挺昨在電台節目中表示，該領隊加入工會十多年，工會有為會員購買平安保險，會協助家屬善後及申索保險。

他續稱，行內領隊大多都是自由身，要自行購買工作保險，再由旅行社提供保費津貼。

他又指導遊及領隊在行駛中的旅遊巴上站立介紹景點是工作之一，對團友會有較好觀感，意外後將與業界研究加強領隊的工作安全。

將研是否要有安全帶 旅遊業監管局行政總裁方安妮在同一個電台節目表示，領隊屬自僱人士，美麗華有購買工作保險。她指今次意外促使業界考慮領隊是否須在行駛中的旅遊巴內站立講話，或研究站立時是否要有安全帶保護。

另外，今次意外中沒有團友受傷，並已全數返港，但部分人受驚。上海市相關單位正對意外進行調查，旅監局會與上海當局保持溝通。