東呼即應：遊日恐有地震顧慮 東呼即應教你應對

躲大型家具下護身軀 遺留物品勿急取 港人喜歡到日本旅遊。日本政府地震調查委員會早前公布評估，指南海海槽在今後30年內，發生黎克特制8級至9級地震的機率，增加至百分之八十左右。甚至有預言指今年7月將會發生大災難式的地震。有學者向《東呼即應》表示，未來5年發生大地震的概率可能達到百分之二十左右。地震可能導致海嘯出現，日本近海地區影響最大。

遊日港人數字再創新高，去年有268萬人「返鄉下」，總消費額達328億元，日本政府地震調查委員會在上月15日公布最新評估，指南海海槽今後30年內發生黎克特制8級至9級地震機率增加到80%左右。香港大學地球科學系助理教授劉昕稱，地球上地震的成因主要和板塊間的相互運動有關，火山噴發也會導致地震，人為的爆炸也會導致。日本在太平洋上，處於環太平洋火山帶，而太平洋是一個比較古老的大洋，在大陸邊緣比較緻密、密度高，所以會下潛到陸地板塊之下，形成俯衝從而形成較多地震帶。

未來5年大地震概率達20% 香港和日本並不是處於同一個地震帶，香港處於中國華南板塊南部，有一個叫濱海斷裂帶的地方，而濱海斷裂帶正處於香港以南的海底，歷史上也造成數次7級以上大地震。至於地震引起的海嘯，會不會對香港或台灣沿海造成影響，劉認為地震可能確實會導致海嘯出現，但海嘯同樣會在海的表面傳播，其在日本近海的影響是最大，比如說日本南海邊緣發生大地震，它對於奈良這個區域影響是非常大，日本的海嘯如果要傳播到台灣或香港，基本上是沿大陸架傳播，但日本離香港非常遠，所以沒有直接的影響。

雖然遠在日本的地震不會波及香港，但日本終究是熱門的旅遊勝地，劉續稱，未來5年發生大地震的概率仍然存在，可能達到20%左右，而地震發生的概率會隨時間增加，例如未來10年，地震發生的概率會急劇增加。

遊台選住新樓低層更安全 除日本外，另一受港人歡迎的外遊地——台灣亦是地震高發地。台灣創新旅行社董事長李奇嶽分享避震貼士，指市民住宿應選新樓、低層更安全，因為建築物的年份很重要，台灣於1999年發生921大地震，在921大地震前後的台灣避震法規有大不同，舊法規下的建築物避震強度不夠，而事後的新建築物則有更嚴格的避震要求。挑選樓層方面，低樓層對於建築物的搖晃程度是相對較低，無論逃生或建築物抗震方面的承受力，低樓層都比高樓層相對安全。

港人遇上地震應該如何應對？市民如在室內遇地震，要找比較堅固的牆角，或躲在較堅固的大型家具底下作掩護，例如大飯桌等可避免被燈具跌落砸傷。室外遇到地震就要找四周空曠的空地，如四周沒有大型建築物、樹木或電線杆等會砸下來的地方。

如果有重要物品遺留在居住的旅館內也不要急着回去取，要等到整個地震過後，建築物沒有太大問題時，聽從相關單位的指揮才可以拿取，因為通常來說，大地震後沒多久還會有餘震。