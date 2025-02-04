沙田求得下籤 求籤者：提醒有所準備

【本報訊】早前大年初二車公誕，地區人士為沙田求得第82籤下籤，與2019年相同。該地區人士昨在一個活動解畫，說：「知道大家個心都有多少介意，籤文只是提醒我們個心有所準備。」他指大家應腳踏實地，擁抱困難，團結一心，遇到問題就去解決。

「知道大家個心有多少介意」 第82籤籤文為：「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」解曰：「出入謹慎，凡事小心。」籤文「衰到無人有」，經濟完全崩潰，沙田居民只有付出，沒有收穫，「沙田仲有19年衰」。該地區人士回應指「境由心生、事在人為」，只要大家腳踏實地，擁抱困難，團結一心，遇到問題就去解決就行，他說：「沙田係咁、香港都係咁！」又指中央支持香港的政策落地，證明國家是香港最堅強的後盾。

同場的沙田民政事務專員則表示，很多事情都不會一帆風順，認為只要團結就沒解決不了的問題，加上有各界支援，認為「有提示比沒提示好」，求到下籤「不一定比上籤差」，因為大家可以有所準備。