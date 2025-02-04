派1.2萬即棄餐具 賀歲盃淪「剩」事

【本報訊】上周六年初四（1日）有約兩萬人在香港大球場觀看賀歲盃，環團綠色和平早前於現場調查多間小食店在開場及中場休息時所派發的即棄餐具數量，估算當日派發超過1.2萬件即棄餐具，又推算啟德體育園主場館坐滿的情況下，一年恐派發逾121萬件即棄餐具、杯及盒。該團體呼籲政府規定大型場館改善減廢配套提供重用杯，以免盛事之都淪為「剩」事之都。

綠色和平義工於年初四賀歲盃當日在香港大球場內，隨機抽樣5間小食店在開場前45分鐘及中場休息30分鐘時視察，發現他們派發3,804件即棄餐具，當中即棄杯及杯蓋佔72%，達2,747件。以當天有16間營業的小食店推算，賽事期間共派發超過1.2萬件即棄餐具。

團體又以是次調查結果推算，場地更大、可容納入場人數更多的啟德主場館，在一半、75%及100%入座率情況下，一年40日體育活動會產生的即棄餐具數量可達61萬件、91萬件及122萬件，但未計及其他演出活動所產生的即棄餐具、場內20部飲水機派發的大量即棄紙杯。

倡場館建重用杯系統 綠色和平項目主任譚穎琳表示，雖然體育園提供很多的飲水機，市民卻不能自備杯進場，亦沒有在場內提供重用杯的服務，認為相關減廢設施是背道而馳。團體建議港府撥款1,000萬元支援場館建立重用杯系統，帶頭推動永續核心價值，扭轉「剩」況。