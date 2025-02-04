渣馬2‧9開跑 多地分階段封路

【本報訊】渣打香港馬拉松2025將於下周日（9日）舉行，屆時本港多地將分階段實施臨時封路安排，預計所有封閉路段將於同日下午2時重開。運輸署預計港九新界多處的交通會較平時的周日顯著擠塞。

料同日下午2時重開 運輸署昨公布特別交通及運輸安排，封路路段包括介乎梳士巴利道與加士居道一段彌敦道全線（南北行方向）、介乎加士居道與亞皆老街的一段彌敦道北行行車線，以及介乎彌敦道與塘尾道的亞皆老街西行行車線，上述路段會因應賽事進度於約當日上午10時30分或之前分階段重開。

該署指出，由青嶼幹線（青馬大橋）往九龍方向的車輛須改經青衣西北交匯處、青衣北岸公路、青荃路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道，預計北大嶼山公路、青馬大橋及青衣西北交匯處一帶的交通屆時可能出現擠塞情況。同時，賽事期間西隧往港島方向的管道將由9日凌晨12時45分起臨時封閉，將於約下午1時15分重開。銅鑼灣賽道段，怡和街東行會臨時封閉。

介乎維園道及筲箕灣之間的東區走廊，以及連接東區走廊的中環及灣仔繞道隧道來回方向，由9日凌晨1時15分起分階段封閉，往返東隧的車輛則須利用西灣河或康山出入口進出隧道，而中環及灣仔繞道將會分階段局部開放。當日東區走廊預計在中午前開放後，介乎中區與北角之間的中環及灣仔繞道隧道亦將會重開。