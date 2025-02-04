100%擔保貸壞帳達13.5% 呈上升勢頭

【本報訊】經濟不景，中小企融資困難，更爆發倒閉潮。金管局昨指中小企融資擔保計劃下百分百擔保特惠貸款，最新壞帳率升至13.5%，呈現上升勢頭，當局會小心管理，若惡意不還款會追討，期望減緩上升趨勢。另外，截至1月15日，八成及九成信貸擔保產品已批出約4.2萬宗申請，涉及金額1,454億元。

他又指銀行業貸款需求持續疲弱，但資產質素可控。他指過去兩、三年銀行業特定分類貸款比率一直慢慢上升，截至去年9月升至1.99%，去年第4季數據初步與第3季度相若。他預計特定分類貸款比率繼續有上升壓力，因為利率較高，內地房地產市場，特別是民企發展商問題未完全解決、本地亦有中小型房地產發展商有流動性緊張，但整體風險可控，因為沒有集中度、銀行特定分類貸款撥備覆蓋率高，不計算抵押品亦達65%。