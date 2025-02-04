家屬泰領館請願 促助豬仔回港

【本報訊】再有一名被禁錮的31歲港人女子日前獲釋，現身處泰國，當局指盡快安排她返港。另兩名懷疑被誘騙到東南亞遭禁錮從事非法工作的港人，其家屬昨到泰國駐港總領事館遞交請願信，促請泰國當局盡快協助家人回港。

有家屬表示，知道日前再有多一名被禁錮在東南亞的港人獲救，感到百感交集，一方面為對方高興，另一方面自己的家人仍然被困，未能回家感到失望，又指之前仍間中可聯絡受禁錮家人及報平安，但日前透露可能會轉到另一個園區後便失去聯絡。家屬希望特區政府和泰國政府提供協助，讓家人能夠平安回港。

仍有8人身陷緬甸園區 協助家屬的前區議員余德寶表示，家屬暫時未收到支付贖金的要求，會向泰國駐港總領事館當局提交被困港人的資料，希望有助營救。據他了解，目前至少仍有8名港人被困緬甸園區，其中一人的家屬收到事主報平安，希望特區政府再次與家屬會面，交流最新情況。

泰國方面則指正成立國際協調中心，由泰國警方和外國使館合作，防止外國人被招攬到緬甸的詐騙集團。