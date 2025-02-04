削乘車優惠難滅赤 行會成員：應精簡公僕人手

【本報訊】本年度赤字近千億元，社會最關注的議題為長者乘車優惠及公務員薪酬會否削減。身兼行政會議成員的議員陳克勤認為，調整長者乘車優惠對整體政府財赤不大影響，應先優化再看整體開支。他又認為政府應該「自己慳多啲錢先」，應精簡及凍結公務員人手，但沒提及是否應該減薪。

陳克勤昨出席一個活動時指，政策局和部門應自行檢視能否削減更多開支和人手。他舉例，部分存在已久的諮詢委員會，可考慮取消或整合。被問及現屆政府設立、由高級官員領頭的跨部門工作組是否需要額外資源，他指：「總之你要開咩小組都好，你就用番你現有嘅人手。」

在工務工程方面，他指不趕急而大型的工程可考慮暫停，舉例可以精簡北部都會區，或「起條扶手電梯又10幾億」的工程。

他續稱，調整長者乘車優惠對整體政府財赤不大影響，即使調整也可能只是節省幾十億元。他又指為何政策都有可優化、改善的空間，應先解決濫用、「長車短搭」等問題，再看政策的整體開支。對於優惠設上限的方法，他認為也不是完全不可行，但最終次數和上限應由政府計算，但不應令市民混亂。同場另一議員李世榮指應考慮長者乘車優惠帶來的無形好處，例如長者健康改善、外出時會購物，認為不應因為未看見好處而削減。

倡巴士分段收費防長車短搭 有工會昨就財政預算案提交61項建議，包括建議巴士公司可倣效港鐵，訂立分段收費，落車時「拍卡」才可取得優惠，減少長車短搭情況，相信可以節省過億元的資助金額。

該工會強調雖然政府面對財赤壓力，但希望在削減開支之時，不要影響對大眾基層及弱勢群體的支援。