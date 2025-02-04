稱探孫實晤美官 黎智英否認隱瞞

2020年涉刑恐案 曾申短暫離港 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨恢復審訊，黎智英續接受控方盤問。庭上證供顯示，黎於2020年因涉及刑事恐嚇案被禁離港，之後申請短暫離港，以探望剛出世的孫女。同時間，黎智英曾計劃赴美跟副總統彭斯見面。控方質疑，黎想用探望孫女來作掩飾，赴美主因是見美國官員。黎否認說法，也否認向法庭隱瞞行程。

控方昨盤問黎智英期間，提到黎早年捲入刑事恐嚇案。2020年5月5日，黎獲准保釋，保釋條件包括不得離港。同年6月，黎向高院申請在6月24日至7月19日期間離港，最終被拒絕。據及後頒發的判詞指，黎當時申請離港赴美國，原因包括居於紐約的女兒剛分娩，他希望一家團聚。控方展示2020年5月，黎智英跟Mark Simon的訊息對話。Mark Simon說，當有大概的日子，他們就會去見彭斯。黎則提到，自己需獲得孫女的出生證明，好讓其申請合乎情理。黎又希望能恢復會面安排，稱在當下危機中，這是很好的保護，同時希望能見到「大老闆」。

認國安法前撰文求制裁 黎昨確認，Mark Simon當時嘗試安排黎訪美，跟時任美國副總統彭斯會面，但否認訊息中所指的「大老闆」是彭斯。控方質疑，黎智英指的探望孫女僅屬藉口，用以掩飾，謂他當初申請前往美國的首要目的，是會見美國官員。黎否認，亦否認刻意向法庭隱瞞會面官員的安排。控方指，黎智英明知國安法將生效，仍打算往美國游說。黎再次否認，重申當時他忽略了國安法即將生效一事，但承認安排在國安法後見彭斯屬疏忽，慶幸最後沒成事。

黎智英昨承認，他跟不少外國人物有聯繫，包括美國前駐港總領事郭明瀚、美國前陸軍副參謀長基恩、美國前副國防部長沃夫維茲等。控方指，黎是透過外國聯繫鼓勵制裁。黎承認，國安法生效前，他有透過文章請求外國實施制裁，但不同意是透過外國聯繫。法官李素蘭質疑，黎之前曾承認，跟美國前國務卿蓬佩奧會面期間，曾請求制裁，因此他的答案應該為「是」。法官李運騰則指，控方旨在指出案情，法庭會根據證供再作考慮。黎智英則否認在國安法生效後，有請求制裁。

另外，控方亦就着指稱的國際文宣計劃發問。黎智英承認，2019年6月，黎曾表示願意就登報計劃墊支不多於500萬元。黎表示沒有把這連繫到尋求國際支持。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點