去年第4季GDP預估升2.4%

【本報訊】政府統計處昨公布本地生產總值（GDP）預先估計數字，2024年第4季較去年同期實質上升2.4%，2024年與2023年比較實質上升2.5%。而第3季的升幅為1.9%，經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在2024年第4季較第3季實質上升0.8%。政府又指2025年香港經濟預期可錄得進一步增長。

私人消費開支續跌 當局指私人消費開支在2024年第4季與上年同期比較實質下跌0.2%，較第3季1.3%的跌幅有所收窄。2024年全年與2023年比較，私人消費開支實質下跌0.6%。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，在2024年第4季與上年同期比較錄得1.9%的實質升幅，而第3季的升幅為1.7%。2024年全年與2023年比較，政府消費開支實質上升0.9%。

本地固定資本形成總額在2024年第4季與上年同期比較實質下跌0.9%，而第3季則上升5.7%。2024年全年與2023年比較，本地固定資本形成總額實質上升2.4%。

按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額與上年同期比較錄得1.2%的實質升幅，升幅較第3季的4.0%有所放緩。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在2024年第4季實質上升0.1%，而第3季的升幅為2.8%。2024年全年與2023年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得4.7%及2.3%的實質升幅。

服務輸出繼2024年第3季實質上升2.9%後，在第4季與上年同期比較進一步上升5.6%。服務輸入在2024年第4季實質上升8.7%，而第4季的升幅為8.9%。2024年全年與2023年比較，服務輸出及服務輸入分別錄得4.8%及11.8%的實質升幅。