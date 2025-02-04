節日送禮靈丹不再 零售業續沉苦海

連跌10個月叫救命 銷貨額瀉9.7% 零售業寒冬未過，銷售表現連挫10個月。去年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為328億元，較2023年同月下跌9.7%，亦較去年11月擴大2.4個百分點。去年全年的總銷貨價值則為3,768億元，亦按年跌7.3%。零售業表示12月有送禮節日仍錄「算大」跌幅是不理想，料與港人外遊等有關，又指深圳居民「一簽多行」雖旺丁但不旺財，對市道的效益仍待發揮。港府則指去年第4季合計的總銷貨價值按年下跌6.7%，跌幅較上一季的9.6%收窄。

政府統計處昨公布最新的零售業銷貨額數字，在去年12月的總銷貨價值中，多個耐用消費品按年跌幅顯著，其中汽車及汽車零件大挫36.3%；家具及固定裝置削22.0%；電器及其他未分類耐用消費品亦跌20.2%，而麵包、糕餅、糖果及餅乾亦少了19.8%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物則蒸發了13.8%；服裝挫11.1%；書報、文具及禮品下跌9.6%，僅少數錄按年升幅，包括酒類飲品及煙草、新鮮蔬果。

耐用消費品重災 汽車業挫逾17% 全年的零售業總銷貨價值方面，耐用消費品亦是重災區，其中汽車及汽車零件按年大挫17.2%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物則跌14.5%；而中藥跌14.8%；家具及固定裝置削14.4%；百貨公司貨品亦蒸發13.9%；眼鏡店跌13.6%；電器及其他未分類耐用消費品跌11.3%；服裝跌10.6%。另一方面，書報、文具及禮品升4.7%；藥物及化妝品升4.4%；其他未分類消費品的銷貨價值上升0.4%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，即使去年12月有聖誕節送禮效應，理應多生意，但該月表現與去年11月的相距不大，又指跌幅「算大」亦不理想，但屬於預期之內。她提到，由於2023年12月外遊、北上消費未成熱潮，但去年同期已成港人生活習慣，令跌幅按年顯得較大，再加上訪港旅客習慣深度遊，以及港元強勢削弱遊客消費意欲，令即使內地重推深圳居民赴港「一簽多行」，零售業的收益亦未見好轉。

至於上月的零售業表現，協會訪問涉及4,000商店會員後發現，接近一半認為今年1月的生意較去年12月好點，但升幅較多的商戶因推出有重量級推廣及優惠；或與農曆新年相關，例如糖果、超市及服飾類別。協會又說新春初一至初五（1月29日至2月2日）期間，大部分零售類別的生意與去年的初一至初五持平或跌幅，指該人流暢旺了，購物的人不算多，單價亦跌了很多，「旺丁不旺財」，包括百貨、電器、家具及眼鏡類別，尤其服裝、鐘錶珠寶跌幅達雙位數，相信金價近期屢創新高，影響商戶賣金的表現，未能完全受惠新春買金潮。

港府則展望未來零售業的短期表現將繼續受到旅客和市民消費模式的轉變所影響。然而，國家推出多項提振內地經濟及惠港措施，加上港府積極推動旅遊業的發展和提振市面氣氛，以及就業收入增加，均對零售業有利。